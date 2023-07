Polizei Salzgitter

POL-SZ: Friedliche Demos im Stadtgebiet Wolfenbüttel

Wolfenbüttel (ots)

Am Nachmittag des 01.07.2023 fanden am Schlossplatz in Wolfenbüttel zwei angezeigte Versammlungen statt, von denen es sich bei einer Versammlung um eine Protestkundgebung gegen die andere handelte. Nach den parallel verlaufenden Auftaktkundgebungen bewegte sich die zuerst angemeldete Versammlung ab ca. 15.00 Uhr mit in der Spitze bis zu rund 140 Personen zu Fuß durch die Wolfenbütteler Innenstadt. Die aus teilweise bis zu 45 Personen bestehende Protestkundgebung wurde gegen 15.30 Uhr beendet. Gegen 18.30 Uhr löste sich auch die andere Versammlung auf. Beide Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei. Im Innstadtbereich kam es Laufe des Nachmittages zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell