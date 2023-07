Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 02.07.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt

Körperverletzung vor Gaststätte,

38226 Salzgitter, Teichwiesenweg, Sonntag, 02.07.23, ca. 02:32 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen kam es zu einer Körperverletzung vor einer Gaststätte im Teichwiesenweg. Ein 20-jähriger Mann aus Salzgitter war mit einem weiteren Gast in Streit geraten, in Folge dessen dieser den 20-jährigen mit einem Faustschlag ins Gesicht attackierte und zu Boden zerrte. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter. Das Opfer wurde leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Der unbekannte Täter wird südländisch aussehend mit längeren schwarzen Haaren beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung an Fahrradunterstand,

38226 Salzgitter, Joachim-Campe-Straße / Albert-Schweitzer-Straße, Freitag, 30.06.23, 21:10 Uhr - Samstag, 01.07.23, 15:30 Uhr

Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrradunterstand neben der Stadtbibliothek. Unbekannte Täter beschädigten insgesamt vier Leuchtstoffröhren, welche unter dem Dach des Fahrradunterstandes montiert waren. Der Schaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Zeugen, die tatrelevante Angaben zu den beiden Delikten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden.

