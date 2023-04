Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Keine Beute bei Raub auf Bäckereifiliale - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Ein unbekannter Mann, der als zirka 170 bis 180 Zentimeter groß, 20 - 30 Jahre alt, braune Augen und mit einem grauen Tuch vermummt beschrieben wird, betrat nach ersten Erkenntnissen gegen 04:10 Uhr am Donnerstagmorgen (20.04.) eine Bäckereifiliale an der Bahnhofstraße. Er forderte die dortige Mitarbeiterin auf, ihm Geld aus der Kasse zu geben. Hierbei hielt er vermutlich eine silberne Schusswaffe in der Hand. Da die Mitarbeiterin ihm kein Geld aus der leeren Kasse aushändigen konnte und er auch sonst nicht an Bargeld gelangte, verließ der Unbekannte ohne Beute das Geschäft und flüchtete zu Fuß in Richtung Ostpreußenallee.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 12 in Neuss hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell