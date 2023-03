Polizei Bochum

POL-BO: Betrügerinnen bestehlen Seniorin in Ehrenfeld - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Unbekannte Tatverdächtige haben am frühen Mittwochabend, 29. März, eine betagte Bochumerin um Bargeld und Schmuck bestohlen. Die Polizei sucht Zeugen und warnt: lassen sie keine fremden Personen in ihre Wohnung.

Nach bisherigem Stand klopfte eine unbekannte Frau gegen 17 Uhr an der Wohnungstür einer Seniorin (92) an der Kulmer Straße in Bochum-Ehrenfeld. Unter einem Vorwand verwickelte sie die Bochumerin in ein Gespräch und gelangte so in ihre Wohnung.

Während die Tatverdächtige die 92-Jährige weiter ablenkte, betrat eine zweite Frau die Wohnung und entwendete aus einem anderen Zimmer unbemerkt Bargeld und Schmuck.

Kurze Zeit später entfernte sich das Duo von der Örtlichkeit.

Eine der Frauen wird beschrieben als circa 30 - 40 Jahre alt, 150cm -155cm groß mit dunklen Haaren bis zum Kinn und blauen Augen. Ersten Angaben zufolge soll sie gebrochenes Deutsch gesprochen haben. Zur Tatzeit trug sie eine dunkle Hose, einen knielangen schwarzen Anorak, eine graue Wollmütze und einen Schal. Die andere Tatverdächtige ist augenscheinlich älter.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder 0234 909-4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Polizei gibt Tipps, mit denen sich Betroffene schützen können:

- Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung - Öffnen Sie Unbekannten nicht einfach die Tür. Das ist nicht unfreundlich, sondern eine reine Vorsichtsmaßnahme. Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Kette, schauen Sie durch den Türspion oder benutzen Sie die Türsprechanlage. - Lassen Sie sich von Amtspersonen den Dienstausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel die entsprechende Behörde an, wenn Sie Ihre Wohnung betreten wollen. - Rufen Sie bei verdächtigen Fällen generell den Polizeinotruf 110.

Mit Rat und Tat zur Seite stehen älteren Menschen unter anderem die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche sind in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte u.a. zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909-4055. Weitere Informationen unter: https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

