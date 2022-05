Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Unfall mit leicht verletztem Kind

Wachenheim (ots)

Am Freitag, 06.05.2022, gegen 18:00 Uhr, stand eine ortsansässige Familie auf dem Gehweg in der Waldstraße und wartete darauf, die Straße überqueren zu können. Der 6-jährige Sohn der Familie lief plötzlich zwischen zwei im Verkehrsstau stehenden PKW hindurch auf die andere Straßenseite, wurde hierbei von einem 59-jährigen Fiatfahrer im Begegnungsverkehr dahinter trotz sofortiger Bremsung erfasst und zu Boden geschleudert. Am PKW entstand kein Schaden. Das Kind wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

