Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Tankstellenüberfall in Neukloster, Fünf Briefkastenaufbrüche, Rohbau in Mittelnkirchen aufgebrochen, Stader in Bahnhofsnähe überfallen, Einbrecher in Kutenholz, Autos durch Brandstiftungen beschädigt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stade (ots)

1. Vier Unbekannte Täter überfallen Tankstelle in Neukloster

Am gestrigen Abend gegen 19:30 h ist es in Buxtehude-Neukloster an der Bundesstraße 73 zu einem Überfall auf eine dortige Tankstelle gekommen.

Der 19-jährige Angestellte aus Horneburg befand sich zu der Zeit allein in den Geschäftsräumen der Tankstelle als eine unbekannte Person den Verkaufsraum betrat, sich zu dem Opfer begab und diesen in einen Würgegriff nahm. Zusätzlich wurde der 19-Jährige mit einer Pistole bedroht.

Anschließend betraten zwei weitere Täter die Räumlichkeiten, während ein vierter Unbekannter sich im Eingangsbereich postierte. Das Opfer wurde durch die Täter mit Gewalt gezwungen, die Kasse zu öffnen. Die Täter griffen in die Kasse und konnten dabei aber nur eine geringe Menge Bargeld erbeuten. Danach traten die Räuber zunächst zu Fuß die Flucht in Richtung Buxtehude an. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider zunächst erfolglos.

Der 19-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Alle vier Täter waren augenscheinlich männlich, dunkel bekleidet, trugen Mützen und waren maskiert.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben bzw. die Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die mit dem Überfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Serie von fünf Briefkastenaufbrüchen

Zwischen Donnerstag und Freitag vergangener Woche ist es rund um Stade zu einer Serie von mindestens fünf Briefkastenaufbrüchen gekommen.

Unbekannte hatten die Postkästen in Breitenwisch, Engelschoff-Burg, Groß Sterneberg, Burweg in der Ostestraße sowie in Stadermoor in der Süderstraße aufgebrochen und die darin befindlichen Briefe entwendet.

Der angerichtete Sachschaden wird zunächst auf mehrere hundert Euro geschätzt, da derzeit nicht bekannt ist, was sich im Einzelnen in den Kästen befunden hat.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Briefkastenaufbrüchen in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04144-606080 bei der Polizeistation Himmelpforten zu melden.

3. Unbekannte brechen Rohbau in Mittelnkirchen auf und entwenden Werkzeug

Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 16:00 h und Freitag, 07:00 h in Mittelnkirchen in der Dorfstraße eine Baustellentür aufgebrochen und konnten so in das Innere eines dortigen Mehrfamilienwohnhauses gelangen.

Aus dem Rohbau wurde anschließend eine größere Menge hochwertige Werkzeuge entwendet und so ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Steinkirchen unter der Rufnummer 04142-898130

4. 56-jähriger Stader in Bahnhofsnähe überfallen und beraubt

In der Nacht von Freitag auf Samstag ist es gegen 02:30 h in Stade in der Hospitalstraße in der Nähe des dortigen Bahnhofs zu einem Raubüberfall gekommen. Ein 56-jähriger Stader war zu der Zeit mit der S-Bahn aus Richtung Hamburg gekommen und wollten den Bahnhof in Richtung Hospitalstraße verlassen. Dort wurde er von den beiden Unbekannten angesprochen, an der Jacke festgehalten und mit einem Messer bedroht. Der Stader händigte den beiden Räubern nach Aufforderung seine Geldbörse mit Papieren und mehreren hundert Euro Bargeld aus und die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Das Opfer blieb bis auf einen Schock unverletzt, konnte sich noch nach Hause begeben und dann die Polizei informieren. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die beiden Räuber konnten wie folgt beschrieben werden:

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb leider zunächst erfolglos.

Die beiden Räuber konnten wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 150-160cm groß und schlank - beide etwa 20 bis 30 Jahre alt - dunkel gekleidet, eine Person mit Wollmütze, eine Person mit Cap - trugen beide schwarzer Mund-Nasen-Schutz - sprachen miteinander kein Deutsch

Zeugen, die die beiden mutmaßliche Räuber vor oder nach der Tat beobachtet haben oder die sonstige Hinweise zu den Überfall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

5. Einbrecher in Kutenholz

Bisher unbekannte Einbrecher haben zwischen Samstag, 18:00 h und Sonntag, 15:50 h in Kutenholz in der Landstraße mit einer Spitzhacke aus einem Schuppen ein Fenster an der Rückseite eines Einfamilienhauses aufgehebelt und konnten so in das Innere einsteigen.

Was bei der anschließenden Durchsuchung genau erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht fest. Der angerichtete Schaden wird erstmal auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

6. Erneut vier Autos durch Brandstiftungen in Stade beschädigt

Am frühen Sonntagmorgen zwischen 06:00 h und 06:30 h wurden der Polizei und der Feuerwehr zwei brennende Fahrzeuge in Stade im Taubenweg und im Lünenweg gemeldet.

Den eingesetzten Feuerwehrleuten des 1. Zuges der Ortswehr Stade gelang es dann schnell, die Brände zu löschen. Es konnte aber nicht mehr verhindert werden, dass ein VW-Polo und ein Opel-Astra komplett zerstört wurden. Im Lünenweg wurden zusätzlich noch zwei neben dem ausgebrannten Fahrzeug abgestellte Autos durch den Brand erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass es sich in beiden Fällen um Brandstiftung handeln könnte, die Ermittlungen dazu laufen derzeit.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Feuern in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Polizeiinspektion Stade zu melden.

Fotos in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell