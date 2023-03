POL-BO: Bochumer Polizei nimmt drei Personen fest und stellt Betäubungsmittel sicher

Bochum (ots) - Nach einem versuchten Raubdelikt am frühen Mittwochmorgen, 29. März, in Bochum-Harpen fahndet die Polizei nach zwei noch unbekannten Tätern. Es werden Zeugen gesucht. Nach aktuellem Ermittlungsstand befand sich ein 60-jähriger Bochumer gegen 6.50 Uhr auf einem Garagenhof in Höhe der Haydnstraße 8. Hier sei der Mann von zwei maskierten Personen angesprochen worden, die die Herausgabe seiner Geldbörse ...

mehr