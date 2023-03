POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem versuchten Raubdelikt auf einen Kiosk am Mittwoch, 16. März, in Bochum-Wattenscheid und sucht jetzt Zeugen. Gegen 21.35 Uhr betreten zwei maskierte Täter den Kiosk an der Markstraße 12 und fordern unter Vorhalt von Küchenmessern die Herausgabe von Bargeld. Der Mitarbeiter warf daraufhin eine Plastikflasche in ...

