Polizei Bochum

POL-BO: Raubdelikt: Polizei fahndet nach Täterpaar

Bochum (ots)

Eine 26-jährige Bochumerin ist Opfer eines Raubdelikts geworden. Die Polizei fahndet jetzt mit einer detaillierten Täterbeschreibung nach einer Frau und einem Mann und bittet um Zeugenhinweise.

Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag, 22. März, in einer Bankfiliale an der Königsallee in Bochum. Die 26-Jährige hob nach aktuellem Ermittlungsstand um kurz nach 17 Uhr Geld vom Automaten ab, als ein Mann und eine Frau an die Bochumerin herantraten, sie mit einer Pistole bedrohten und Bargeld forderten. Mit ihrer Beute flüchtete das Täterpaar schließlich stadtauswärts.

Die Bochumerin blieb unverletzt.

So werden die Täter beschrieben:

- Weibliche Täterin: ca. 30 Jahre alt, 160-165 cm groß, korpulent, blondes, glattes Haar (gefärbt), ein oder mehrere Piercings im Gesicht, stark geschminkt mit dunkler Wimperntusche. Sie trug eine weiße Trainingsjacke. - Männlicher Täter: ca. 30 Jahre alt, 165-170 cm groß, schlank, leicht gebräunte Haut, krauses, schwarzes Haar (mittellang). Er trug eine Brille mit schwarzem Rahmen sowie dunkle Kleidung und wird als "ungepflegt" beschrieben.

Beide sprachen laut Zeugenaussage fließend Deutsch.

Das Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Telefonnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell