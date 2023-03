POL-BO: Raub auf Herner Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots) - Eine Pedelecfahrerin (38, aus Witten) ist bei einem Sturz am Dienstag, 21. März, in Witten-Crengeldanz leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach einem beteiligten schwarzen SUV. Gegen 7.45 Uhr bog die Pedelecfahrerin von der Hörder Straße in die Crengeldanzstraße ab. In Höhe des Lebensmittelmarktes (Hausnummer 85) passierte sie eine ...

