POL-DU: Neudorf-Süd: Berauschter Autofahrer kollidiert mit Rollerfahrer

Ein berauschter Autofahrer (30) ist am Donnerstagnachmittag (19. Mai, 16:35 Uhr) auf der Kommandantenstraße in den Gegenverkehr geraten und mit einem Rollerfahrer kollidiert. Der 58-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen kam der Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Für den Autofahrer ging es erstmal mit einem Streifenwagen zur Polizeiwache. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain, so dass ein Arzt ihm Blut entnahm. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher und erstatteten eine Anzeige.

