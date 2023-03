Polizei Bochum

POL-BO: Pedelecfahrerin (38) stürzt - Polizei sucht schwarzen SUV

Witten (ots)

Eine Pedelecfahrerin (38, aus Witten) ist bei einem Sturz am Dienstag, 21. März, in Witten-Crengeldanz leicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt nach einem beteiligten schwarzen SUV.

Gegen 7.45 Uhr bog die Pedelecfahrerin von der Hörder Straße in die Crengeldanzstraße ab. In Höhe des Lebensmittelmarktes (Hausnummer 85) passierte sie eine Straßenbahnhaltestelle, als nach eigenen Angaben ein schwarzer SUV im geringen Abstand an ihr vorbeifuhr. Die Wittenerin erschrak, geriet mit ihrem Rad in die Straßenbahnschienen und stürzte. Eine Berührung mit dem Fahrzeug habe es nicht gegeben; der Wagen setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Die 38-Jährige wurde bei dem Sturz leicht verletzt und suchte auf eigenen Wunsch selbstständig ein Krankenhaus auf, wo sie ambulant behandelt wurde.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer oder die Fahrerin des schwarzen SUV sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

