POL-BO: Motorradfahrer (52) bei Verkehrsunfall in Witten schwer verletzt

Herne (ots) - Am Mittwochabend, 22. März, kam es zu einem Raubüberfall auf einen Supermarkt an der Edmund-Weber-Straße 210 in Herne. Ein maskierter Mann betrat gegen 22 Uhr das Geschäft, bedrohte die Kassiererin (42) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute zu Fuß in Richtung Ottostraße. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete ...

