POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus

Grevenbroich (ots) - Am Mittwoch (19.04.) kam es in Grevenbroich auf der B59 in Höhe des Kreisverkehres zu einem Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Kradfahrer aus Rommerskirchen fährt die B59 in Fahrtrichtung Grevenbroich, als ein 73-jähriger Kölner mit seinem PKW von einem Firmengelände links auf die Straße einbiegt. Dabei kommt es zu einem Zusammenstoß. Durch ...

