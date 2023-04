Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten nach Abbiegefehler

Grevenbroich (ots)

Am Mittwochabend (19.04.), gegen 21:00 Uhr, kam es in Grevenbroich auf der Wevelinghovener Straße, der K10, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 27-jähriger Grevenbroicher beabsichtigte, mit seinem Pkw von der K10 nach links auf die Grevenbroicher Straße in Richtung Kreisverkehr abzubiegen. Dabei schätzte er den Abstand nach ersten Erkenntnissen zum entgegenkommenden Fahrzeug falsch ein und es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich.

Der 48-jährige Grevenbroicher, der den entkommenden Pkw führte, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit einem auf der Grevenbroicher Straße wartenden Pkw eines 57-jährigen Grevenbroichers zusammen.

Durch die Kollision verletzte sich der 48-Jährige leicht an der Hand. Dieser wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Neben dem Personen- entstand erheblicher Sachschaden. Die Fahrzeuge des 27-Jährigen und des 48-Jährigen waren nicht mehr fahrfähig und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde der Bereich kurzzeitig gesperrt.

Die Verkehrsunfallsachbearbeitung übernahm das Verkehrskommissariat I.

Vorsicht beim Abbiegen: Falsches Verhalten beim Abbiegen zählt im Rhein-Kreis Neuss zu den Hauptunfallursachen. In der Straßenverkehrsordnung heißt es in §9 Absatz III: Wer abbiegen will, muss entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren lassen, Schienenfahrzeuge, Fahrräder mit Hilfsmotor und Fahrräder auch dann, wenn sie auf oder neben der Fahrbahn in der gleichen Richtung fahren. Dies gilt auch gegenüber Linienomnibussen und sonstigen Fahrzeugen, die gekennzeichnete Sonderfahrstreifen benutzen. Auf zu Fuß Gehende ist besondere Rücksicht zu nehmen; wenn nötig, ist zu warten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell