Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Maskierte überfallen 25-Jährigen

Neuss (ots)

Montagnacht (18.04.), gegen 22:50 Uhr, verabredete sich ein 25-jähriger Neusser mit einem Freund zu einem Treffen an einer Grünanlange an der Daimlerstraße in Neuss. Zur Überraschung des Neussers traf er dort statt auf seinen Freund auf vier maskierte Männer. Die Maskenträger rissen den 25-Jährigen zu Boden und raubten ihm seine Umhängetasche. Da sich auch sein Mobiltelefon in der geraubten Tasche befand, konnte er erst von zuhause aus einen Notruf bei der Polizei absetzen.

Die Täter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden.

Durch die Tat wurde der Neusser leicht verletzt. Dessen linke Gesichtshälfte war gerötet und geschwollen.

Die vier Täter konnten aufgrund der Maskierung nur dürftig beschrieben werden. Es habe sich um vier männliche dunkelgekleidete Personen mit Sturmhauben gehandelt.

Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 22. Es werden Zeugen gesucht. Wer Hinweise auf die Tatverdächtigen geben kann, oder etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei unter der 02131-300-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell