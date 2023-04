Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe schlagen gleich vier Mal zu

Neuss / Korschenbroich (ots)

Am Dienstag (18.04.) schlugen Langfinger gleich vier Mal zu und erleichterten Bürger und Bürgerinnen um ihre Geldbörsen. Drei Delikte ereigneten sich in der Neusser Innenstadt, ein weiterer Sachverhalt wurde der Polizei in Korschenbroich-Glehn gemeldet.

Der erste anzeigte Diebstahl ereignete sich in der Zeit zwischen 11:15 und 11:30 Uhr in einem Discounter an der Kantstraße in Neuss. Beim Bezahlen an der Kasse bemerkte ein 74-jähriger Kaarster, dass Diebe ihn um seine Geldbörse erleichtert hatten. Die Geldbörse transportierte der Kaarster zuvor in seiner Jackentasche. Dem Kaarster waren in dem Supermarkt zwei Frauen aufgefallen, die ihn an der Obsttheke angerempelt hatten. Ob diese in Tatzusammenhang stehen, ist derzeit Ermittlungssache.

Gegen 16:00 Uhr suchte eine 83-jährige Grevenbroicherin vergeblich beim Bezahlen in einer Bäckerei an der Niederstraße in Neuss ihr Portmonee in ihrer Handtasche. Auch sie wurde durch Diebe bestohlen.

Bei der Rückfahrt mit dem Bus von der Haltestelle an der Promenadenstraße in Neuss bemerkte eine 89-jährige Neusserin gegen 16:45 Uhr den Diebstahl ihrer Geldbörse. Zuvor war diese in der Handtasche verstaut gewesen. Die Taschendiebe erbeuteten auch hier Bargeld und persönliche Dokumente.

Ähnliches Bild wie bei dem 74-jährigen Kaarster ergab sich auch für eine 83-jährige Korschenbroicherin, als diese an der Supermarktkasse in einem Geschäft an der Bachstraße in Kroschenbroich gegen 12:00 Uhr bezahlen wollte. Ebenso ihre Geldbörse samt Inhalt wurde aus ihrer Jackentasche entwendet.

Die weiteren Ermittlungen übernahmen die zuständigen Kriminalkommissariate. Für die Sachverhalte mit Tatort in Neuss übernahm das Kriminalkommissariat 21 und für den Sachverhalt in Korschenbroich das Kriminalkommissariat 23. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit den Taten beobachtet haben, werden gebeten sich unter der 02131-3000 bei der Polizei zu melden.

Ob in Supermärkten, Fußgängerzonen oder direkt in Bus oder Bahn, Taschendiebe nutzen jede Gelegenheit, bei der Menschen abgelenkt, sind für ihre Taten aus. Schnell in die Handtasche, den Korb oder Rucksack gegriffen und schon ist die Geldbörse weg. Neben dem Bargeld fehlen dann auch oft Personalausweis, Führerschein, Bank- und weitere Karten. Für die Neu-Ausstellung dieser Dokumente entstehen für die Geschädigten weitere Kosten. Weitere Informationen, Verhaltenstipps, sowie eine beispielhafte Kostenaufstellung, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell