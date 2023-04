Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruchsversuche in Grevenbroich

Neuss / Grevenbroich (ots)

Am Montag (17.04.) kam es in Neuss an der Fesserstraße zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr wurde aus einer Wohnung Bargeld entwendet. Wie die mutmaßlichen Tatverdächtigen in die Wohnung gelangten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

In Grevenbroich kam es am Montag zu zwei Einbruchsversuchen an der Straße "Am Waddenberg".

Gegen 04:15 Uhr versuchte eine unbekannte Person in ein Einfamilienhaus zu gelangen. Der mutmaßliche Tatverdächtige versuchte mit einem Schraubendreher, welcher einen roten Griff haben soll, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als das Licht im Flur anging, flüchtete die Person in unbekannte Richtung. Das Vorhaben missglückte. Zeugen berichteten, dass der Mann zwischen 25 und 35 Jahren alt sei und eine schwarze Winterjacke sowie einen schwarzen Kapuzenpullover trug.

Der zweite Einbruchsversuch auf dieser Straße fand im Zeitraum von Samstag (15.04.), circa 13:00 Uhr, bis Montag (17.04.), circa 11:45 Uhr, statt. Dabei wurde die Haustür eines Einfamilienhauses beschädigt. Es kam zu keinem Einbruch.

Montagnacht, gegen 04:45, versuchte ein unbekannter Mann in Grevenbroich an der Straße "Am Ziegelhof" in ein Einfamilienhaus einzudringen. Die unbekannte Person versuchte die Hauseingangstür aufzuhebeln. Als das Licht im inneren des Hauses anging, entfernte sich die Person. Laut eines weiteren Zeugen flüchtete der Mann in Richtung Düsseldorfer Straße. Der Unbekannte mit osteuropäischen Erscheinungsbild sei zwischen circa 20 und 25 Jahre. Er habe eine schmale Statur und sei circa 180 Zentimeter groß. Er soll ein helles/graues Kapuzenshirt mit einem roten Emblem getragen haben.

In allen genannten Fällen übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 14 die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die zu den Einbrüchen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell