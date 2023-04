POL-NE: Erst Fahrrad geklaut und dann bei Verkehrsunfall verletzt

Jüchen / Kaarst / Neuss (ots) - In der Nacht von Donnerstag (13.04.) auf Freitag (14.04.) wurden in Jüchen und Kaarst Fahrzeuge entwendet. In Jüchen bemerkte der Nutzer eines Mercedes Sprinter am Freitag, gegen 07:00 Uhr, dass dieser entwendet wurde. Er hatte das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GV-GK 21 zusammen mit einem Anhänger an der Stadionstraße abgestellt. In Kaarst stellte der Eigentümer eines Fiat Abarth mit ...

