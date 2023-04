Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeugdiebstähle - Zwei Transporter und ein Pkw entwendet

Jüchen / Kaarst / Neuss (ots)

In der Nacht von Donnerstag (13.04.) auf Freitag (14.04.) wurden in Jüchen und Kaarst Fahrzeuge entwendet.

In Jüchen bemerkte der Nutzer eines Mercedes Sprinter am Freitag, gegen 07:00 Uhr, dass dieser entwendet wurde. Er hatte das Fahrzeug mit dem Kennzeichen GV-GK 21 zusammen mit einem Anhänger an der Stadionstraße abgestellt.

In Kaarst stellte der Eigentümer eines Fiat Abarth mit dem Kennzeichen NE-JM 108 zur gleichen Zeit das Fehlen seines Fahrzeuges fest. Er hatte es am Vorabend gegen 22:30 auf dem Türkisweg geparkt, auch dieses wurde offensichtlich entwendet.

Das gleiche Schicksal traf den Besitzer eines weiteren Mercedes Sprinter. Der Eigentümer des Fahrzeuges mit dem Kennzeichen NE-OI 313 hatte den Transporter am Donnerstag (13.04.) an der Breslauer Straße in Neuss abgestellt und letztmalig am Freitag dort gesehen. Am Sonntag (16.04.) stelle er dann fest, dass der Transporter offensichtlich geklaut wurde.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen zum Tathergang und Verbleib der Fahrzeuge übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell