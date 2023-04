Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vier Einbrüche am Wochenende

Grevenbroich (ots)

Das Wochenende nutzten Diebe, um in der Grevenbroicher Südstadt und in Elsen auf Beutezug zu gehen.

In der Nacht von Samstag (15.04.) auf Sonntag (16.04.) hebelten Einbrecher die Haustür eines Einfamilienhauses an der Von-Stauffenberg-Straße in Grevenbroich auf. Aus dem Haus entwendeten sie Dokumente und einen Fahrzeugschlüssel. Die Flucht traten die Einbrecher mit dem auf dem Grundstück geparkten Pkw an. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Mercedes-Benz GLC 220d mit dem roten Kennzeichen NE-68060.

In Grevenbroich Elsen versuchten Diebe, gleich drei Häuser in der Nacht von Sonntag (16.04) auf Montag (17.04.) durch Hebeln an der Haustür zu öffnen. An der Straße Am Ziegelhof und Am Waddenberg scheiterten sie. An der Straße Konrad-Thomas-Straße wurden die Täter durch die Bewohnerin bei der Tatausführung gestört. Die Täter entkamen jeweils, ohne Beute zu machen.

Bei der Tatausführung auf der Straße Am Waddenberg wurde ein Tatverdächtiger durch eine Überwachungskamera aufgenommen. Aus den Aufzeichnungen ergab sich folgende Beschreibung: Es handelte sich um einen Mann im Alter von 25-35 Jahren. Bei der Tatausführung trug dieser eine schwarze Winterjacke, darunter einen schwarzen Kapuzenpullover.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zu den Einbrüchen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät dazu nachts stets die Wohnungs- und Haustür abzuschließen - im besten Fall zweifach. Außerdem bietet die Polizei kostenlose Beratungen für Eigentümer und Mieter zum Thema Einbruchschutz an. Interessenten können sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell