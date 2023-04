Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Neuss-Rommerskirchen (ots)

Am Freitag, 14.04.2023, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Grevenbroicher mit seinem Motorrad die L 69 aus Richtung Widdeshoven kommend in Richtung Gohr. Als er in einer langgezogenen Linkskurve einen PKW überholte, übersah er einen entgegenkommenden PKW. Bei dem Versuch, nach rechts auszuweichen, geriet er in den Grünstreifen. Hierdurch verlor er die Kontrolle über das Motorrad, geriet in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den entgegen kommenden PKW. Trotz notärztlicher Versorgung verstarb der Motorradfahrer noch an der Unfallstelle, die 4 Insassen im entgegen kommenden PKW verblieben unverletzt. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurden Experten des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Düsseldorf hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 69 im Bereich des Unfallortes komplett gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Die beiden Unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. (Kl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell