Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zwei Verkehrsunfälle in Neuss

Neuss (ots)

Am Samstag (15.04.) ereigneten sich zwei Verkehrsunfälle in Neuss.

Um circa 11:40 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Aurinstraße. Eine 52-jährige Neusserin fuhr mit ihrem Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt und übersah den herannahenden Jüchener auf seinem Fahrrad. Dieser war in Fahrtrichtung Nierenhofstraße unterwegs. Es kam zu einer Kollision, wobei der 54-jährige Fahrradfahrer zu Boden stürzte. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

In Neuss, an der Von-Waldthausen-Straße / Norfer Kirchstraße, ereignete sich, gegen 17:50 Uhr, ein weiterer Verkehrsunfall. Zwei Personen fuhren auf einem Tandem auf der Norfer Kirchstraße in Fahrtrichtung Norfer Hofacker. Ein 58-jähriger Neusser fuhr von rechts aus dem Stichweg der Norfer Kirchstraße in Richtung Von-Waldthausen-Straße und streifte dabei das Hinterrad des Tandems. Alle Beteiligten verletzten sich leicht.

Das Verkehrskommissariat in Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell