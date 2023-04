Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Fahrzeug ist kein Safe!

Grevenbroich / Jüchen (ots)

Polizei appelliert ausdrücklich: Ein Fahrzeug ist kein Safe!

Schließen Sie ihr Auto immer ab und lassen Sie keinesfalls Wertgegenstände im Fahrzeug zurück!

In Grevenbroich wurde am Sonntag (16.04.) eine Scheibe eines Pkws eingeschlagen und eine Handtasche entwendet. Das Fahrzeug stand, zwischen 18:05 Uhr und 18:15 Uhr, auf einem Parkplatz an der Straße "Am Rittergut".

In Jüchen kam es, zwischen circa 13:50 Uhr und 15:00 Uhr, ebenfalls zu einer Entwendung einer Handtasche. Diese befand sich in einem geparkten Pkw, welcher auf einem Parkplatz an der Grubenrandstraße parkte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

