Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 05.04.2023: ++ Unfall auf der A1 mit leichtverletzter Person ++ Rollerfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt ++ Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht nach Zeugen ++

Landkreise Osterholz und Verden (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unfall auf der A1 mit leichtverletzter Person ++

Oyten. Am Dienstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A1, bei dem mindestens eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Lkw befuhr die A1 in Fahrtrichtung Münster. In Nähe der Anschlussstelle Oyten kam der Fahrer des Lkw ersten Informationen zufolge nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf einen am Standstreifen abgestellten Mazda auf. Ersten Angaben nach stellte der 27-jährige Fahrer des Mazdas sein Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts auf dem Standstreifen ab. Der Fahrer des Mazdas verletzte sich aufgrund des Verkehrsunfalls leicht. Seine 26-jährige Beifahrerin sowie der Fahrer des Lkw verletzten sich nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Der Sachschaden lässt sich auf insgesamt etwa 16.000 Euro beziffern. Der Mazda war aufgrund des Unfalls nicht mehr fahrbereit.

++ Rollerfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt ++

Ottersberg. Am Dienstagnachmittag kam zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Rollerfahrer schwer verletzte.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Rollers befuhr am gegen 15:50 Uhr die Eckstevestraße und beabsichtigte auf die Straße Am Damm einzubiegen. Hierbei bemerkte er ersten Informationen zufolge einen in Richtung Ottersberg fahrenden 81-jährigen Fahrer eines VW zu spät und es kam zum Unfall. Der Fahrer des Rollers stürzte infolge des Verkehrsunfalls und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen schwer. Der Rettungsdienst verbrachte den Rollerfahrer ins Krankenhaus Rotenburg.

Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++ Nachtragsmeldung: Audi in Vollbrand nach Verkehrsunfall auf der A 27 ++

A27. Am Dienstag, gegen 12:42 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 27 in Richtung Walsrode zwischen den Anschlussstellen Achim-Ost und Langwedel: ein Lkw und ein Pkw waren beteiligt, eine Person verletzte sich leicht (wir berichteten).

Nach bisherigen Informationen verletzte sich die 53-jährige Fahrerin des Lkw bei dem Verkehrsunfall nicht. Der 36-jährige Fahrer des Audi verletzte sich infolge des Unfalls nach aktuellen Erkenntnissen leicht und wurde durch den Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus Achim gebracht.

Die Teilsperrung der A27 wurde um 15:52 Uhr aufgehoben und die Fahrbahn wieder vollständig freigegeben.

++ Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht nach Zeugen ++

Verden. Bereits am Freitag, den 17.03.2023, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße Reeperbahn.

Zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr beschädigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer mit einem mutmaßlich roten Pkw einen Nissan Kleinbus in Schwarz. Der Nissan war in einer Parkbucht in Richtung Aller geparkt. Es entstand ein Schaden von etwa 4.500 Euro.

Der unbekannte Fahrzeugführer flüchtete anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Verden unter 04321/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Hambergen. Im Laufe des Dienstags kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Hornacker.

Ersten Informationen zufolge verschafften sich die bislang unbekannten Täter zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr gewaltsam Zutritt zur Wohnung und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, einem roten Kleinwagen oder sonstigen verdächtigen Personen geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Pedelec-Fahrerin nach Unfall mit Pkw leicht verletzt ++

Schwanewede. Am Dienstag kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Pedelec, bei dem sich eine Person leicht verletzte.

Nach ersten Informationen beabsichtigte ein 62-jähriger Fahrer eines VW von einer Grundstückseinfahrt auf den Molkereiweg einzubiegen und anschließend auf das Nachbargrundstück zu fahren. Hierbei bemerkte er ersten Erkenntnissen zufolge die 58-jährige Fahrerin eines Pedelec zu spät, weshalb es zum Verkehrsunfall kam. Die Fahrerin des Pedelec befuhr den Geh-/Radweg in Richtung Ortsausgang und stürzte infolge des Unfalls, wodurch sie sich leicht verletzte.

Der Sachschaden lässt sich mit etwa 1.500 Euro beziffern. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

