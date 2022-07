POL-NB: PKW-Brand in Eggesin (LK Vorpommern-Greifswald)

Wolgast (ots) - Am 10.07.2022 kam es gegen 02:50 Uhr zu einem Brand eines Geräteschuppens und eines angrenzenden Hühnerstalls in der Straße "An den Anlagen" in Wolgast. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Geräteschuppen mit Gartenwerkzeug, Gartenbedarf und Kleinstmengen an Lacken und Ölen in Brand. Dieses Feuer griff dann auf einen angrenzenden Hühnerstall ...

