Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Langfinger in Neuss unterwegs

Neuss (ots)

Am Samstag (15.04.) kam es zwischen 14:30 Uhr 15:00 Uhr zu einem Taschendiebstahl. Ein Neusser stieg mit seiner Tochter an der Haltestelle Schwannstraße in die Buslinie 828 oder 830. Dort wurde er von einem Paar angesprochen, ob der Bus in Richtung Krankenhaus fahren würde. Als er dies verneinte, verließ das Paar den Bus und dem Herrn fiel auf, dass ihm seine Geldbörse entwendet worden war. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

Es handelt sich um eine weibliche Person, welche schlank, dunkelhaarig und circa 170 Zentimeter groß sei sowie ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben soll. Sie soll einen schwarzen Mundschutz, eine dunkle Jacke und einen mittellangen Rock getragen haben. Der unbekannte Mann sei circa 180 Zentimeter groß, schlank und soll ebenfalls ein südosteuropäisches Erscheinungsbild haben. Er soll seine dunklen Haare mittellang tragen und hatte einen schwarzen Mundschutz sowie eine dunkle Jacke und Hose an.

Ebenfalls am Samstag kam es, gegen 14:35 Uhr, zu einem weiteren Taschendiebstahl in Neuss. Eine 65-jährige Neusserin befand sich an der Bushaltestelle "Niedertor" und stieg dort um 14:33 Uhr in die Buslinie 841 in Richtung Neuss-Allerheiligen. Beim Einstieg mit ihrem Rollator half ihr eine junge Frau. Als sich die Dame auf einen Sitz setze, bemerkte sie ihre offene Tasche und die Fehlende Geldbörse.

Ein 73-jähriger Neusser hielt sich am Samstag an der Krefelder Straße in Neuss auf. Dort tätigte er, gegen 12:30 Uhr, einen Einkauf in einem Discounter und steckte seine Geldbörse zurück in seine Jackentasche. Zuhause angekommen stellte er fest, dass sich diese nicht mehr in der Tasche befand.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit dem ermittelnden Kriminalkommissariat 21 in Verbindung zu setzen.

Taschendiebe sind überall am Werk, wo Menschen abgelenkt sind: etwa in Supermärkten, Geschäften oder dem ÖPNV. Sie nutzen jede Gelegenheit und greifen zu - in die Handtasche, den Einkaufskorb oder Rucksack. Bei einem Taschendiebstahl verliert man nicht nur das entwendete Bargeld. Weitere Infos und wie man sich bei einem Diebstahl verhält, finden Sie hier: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/was-kostet-ein-diebstahl-der-eigenen-geldboerse

