Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nach Ladendiebstahl Widerstand geleistet

Speyer (ots)

Am gestrigen Samstag entnahm eine 47-jährige Dame Lebensmittel im Wert von ca. 20 Euro aus der Auslage eines Discounters in der Iggelheimer Straße und verließ das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen. Ein Mitarbeiter des Ladens bemerkte dies und hielt die Dame bis zum Eintreffen der Polizei fest. Hier konnte durch die eingesetzten Beamten eine größere Anzahl an Schmuckgegenständen festgestellt werden, bei welchen die Eigentumsverhältnisse nicht klar waren und diese deshalb sichergestellt wurden. Dies missfiel der Frau derart, dass sie im weiteren Verlauf mehrfach in Richtung der Polizisten spuckte, diese kratzte und versuchte sie zu beißen. Einem Polizeibeamten wurde hierbei zwei Mal ins Gesicht gespuckt, ein weiterer erlitt leichte blutende Kratzwunden an den Händen. Die Frau wurde in Gewahrsam genommen und ihr nach richterlicher Anordnung eine Blutprobe entnommen.

