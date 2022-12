Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Brand einer Friteuse

Freiburg (ots)

Am Freitagnachmittag, 02.12.2022, gegen 14.30 Uhr kam es in der Freiburger Innenstadt zum Brand in einem Gastronomiebetrieb. Offensichtlich hatte sich eine Friteuse entzündet und für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Derzeit ist die Feuerwehr Freiburg vor Ort, hat das Feuer gelöscht und belüftet den Gastronomiebereich.

Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gastraum befindlichen Personen konnten sich in Sicherheit bringen. Über möglicherweise verletzte Personen und über die Höhe des Sachschadens liegen derzeit keine Erkenntnisse vor.

Aufgrund der Einsatzlage kommt es zu Verkehrsstörungen der Straßenbahnlinie im Bereich des Martintors.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell