POL-FR: Rheinfelden: Unfallflucht auf großem Kundenparkplatz in der Schildgasse - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Die Feuerwehr wurde am Donnerstag, 01.12.2022, gegen 09.00 Uhr, zu einem Kaminbrand in die Ettinger Straße gerufen. Unter der Aufsicht der Feuerwehr durfte der Kamin kontrolliert ausbrennen. Der Schornsteinfeger wurde unterrichtet. Niemand wurde verletzt und es sei kein Sachschaden entstanden. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 07621 / 176-351 ...

