Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Brombacher Straße - Fahrzeuginsassen geflüchtet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Freitag, 02.12.2022, gegen 00.08 Uhr, einen Pkw, welcher sich in der Brombacher Straße, in der Nähe des Friedhofes, fast überschlagen hätte. Beim Eintreffen der Polizei konnte nur noch ein verunfallter weißer Mercedes-Benz festgestellt werden. Die Fahrzeuginsassen seien zu Fuß geflüchtet. Nach Sachlage befuhr der Mercedes-Benz die Brombacher Straße von Brombach kommend in Richtung Lörrach, kam nach der Baustelle, vermutlich aufgrund einer nicht angepassten Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Grünstreifen sowie ein Gebüsch. Dann kam der Mercedes-Benz nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne sowie einer Sitzbank. Der Mercedes-Benz fuhr noch einige Meter auf dem Gehweg weiter und kam zum Stehen, als er gegen einen großen Stein prallte. Die Straßenlaterne konnte etwa 15 Meter und die Sitzbank etwa 30 Meter weiter aufgefunden werden. Der Mercedes-Benz wurde komplett beschädigt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Der Schaden an dem Mercedes-Benz wir auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an der Straßenlaterne sowie der Sitzbank ist hier noch nicht bekannt. Außer der Polizei war auch der Rettungsdienst, die Feuerwehr sowie der Werkhof der Stadt Lörrach vor Ort. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welchen der weiße Mercedes-Benz, vielleicht wegen seiner Fahrweise, schon vor dem Unfall aufgefallen ist. Insbesondere wird eine Person gesucht, welche mehrfach aus einem Fenster einer Wohnung gerufen haben soll und die Fahrzeuginsassen aufgefordert habe stehen zu bleiben.

