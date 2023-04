Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahlsdelikte in Kleinenbroich und Kaarst - Ein Täter gestellt

Korschenbroich, Kaarst (ots)

In den vergangenen Tagen trieben sich Diebe, die es auf Pkw und Wohnmobile abgesehen hatten, in Korschenbroich und Kaarst um.

In der Zeit von Freitagabend (14.04.), 19:15 Uhr, bis Montagmorgen (17.04.), 06:40 Uhr, öffneten Täter einen Kleinwagen an der Moselstraße in Korschenbroich-Kleinenbroich. Bei der Rückkehr des 36-jährigen Fahrzeughalters stellte dieser fest, dass der Pkw durchwühlt worden war. Ob die Täter Beute machten war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Nicht anders erging es einem 44-jährigen Fahrzeugbesitzer, welcher bei der Rückkehr an seinen Pkw ebenfalls feststellen musste, dass das Fahrzeuginnere durchwühlt worden war. Der Pkw parkte von Samstagabend (15.04.), 20:00 Uhr, bis Montagabend (17.04.), 21:15 Uhr, an der Kastanienstraße in Korschenbroich-Kleinenbroich. Die Diebe entwendeten unter anderem eine geringe Menge Bargeld, sowie zwei Navigationssysteme.

Ebenso beschäftigt die Polizei der Diebstahl zweier zuvor montierter Rückleuchten eines Wohnmobils. Das Wohnmobil befand sich auf der Oststraße in Korschenbroich-Kleinenbroich. Der Tatzeitraum ließ sich auf die Zeit zwischen Samstagabend (15.04.), 20:00 Uhr, und Montagabend (17.04.), 21:00 Uhr, eingrenzen.

Am frühen Montagmorgen (17.04.) gegen 03:45 Uhr rissen laute Geräusche auf der Straße 47-jährige Bewohnerin der Laurentiusstraße in Korschenbroich-Kleinenbroich aus dem Schlaf. Durch ein Fenster konnte die Kleinenbroicherin zwei Personen in ihrem Pkw beobachten, wie diese gerade dabei waren, diesen zu durchwühlen. Die 47-jährige sprach die Diebe an, worauf diese auf ihren Mountainbikes in Richtung eines Wohngebietes flüchteten. Die alarmierte Polizei fahndete mit Hochdruck und konnte einen der beiden Täter wenig später auf der Hochstraße stellen. In den mitgeführten Rucksäcken wurden die Beamten fündig. Der 32-jährige Tatverdächtige aus Korschenbroich führte neben Aufbruchswerkzeug auch augenscheinliche Beute aus der Nacht mit sich. Außerdem fanden die Polizeibeamten bei ihm eine geringe Menge Betäubungsmittel. Er wird sich nun in einem Strafverfahren für seine Taten verantworten müssen. Der zweite Täter wurde im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen. Bei ihm soll es sich um einen Mann im Alter von 20 bis 25 Jahren und einer Größe von 175 bis 180 Zentimeter gehandelt haben. Bei Tatausführung sei dieser dunkel gekleidet gewesen und habe einen Rucksack getragen.

Neben den Diebstahlsdelikten in Kleinenbroich wurde der Polizei auch ein Aufbruch eines Wohnmobils in Kaarst auf der Heinrich-Hertz-Straße gemeldet. In der Zeit von Donnerstag (13.04.), 12:00 Uhr, bis Montagnacht (17.04.) um 23:10 Uhr hebelten Täter die Seitentür eines dort geparkten Wohnmobils auf und gelangten so ins Innere. Ob die Täter hier mit Beute entkamen, war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch unklar.

Das zuständige Kriminalkommissariat 14 übernahm die weiteren Ermittlungen. Es werden Zeugen gesucht. Wer kann Hinweise auf die Tatverdächtigen geben? Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

An dieser Stelle nochmals der deutliche Hinweis: Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell