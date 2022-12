Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (29.12.2022), gegen 00:30 Uhr, wurde ein 35-Jähriger, auf dem Schillerplatz von vier bis fünf Jugendlichen angegriffen. Nachdem der Mann aus der Straßenbahn ausstieg, habe es einen Streit mit den Jugendlichen gegeben, in dessen Verlauf sie ihn geschlagen und getreten haben. Der Grund für den Streit ist bislang unklar. Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über die Angreifer ist lediglich bekannt, dass es sich um vier bis fünf Jugendliche im Alter von 16 - 20 Jahren handeln soll.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell