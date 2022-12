POL-PPRP: Diebstahl in Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochnachmittag klingelte ein unbekannter Mann bei einem Bewohner in der Königsbacher Straße. Der Unbekannte gab sich als Vodafone-Mitarbeiter aus und bot dem Bewohner einen Vertrag für einen Glasfaseranschluss an. Der Bewohner ging nicht auf das Angebot ein und erkundigte sich bei der Telefonfirma, wo er die Auskunft erhielt, dass diese keine Glasfaseranschlüsse in dieser Gegend vertreiben ...

