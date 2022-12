POL-PPRP: Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter gefahren

Präsidialbereich (ots) - Auch in der Silvesternacht sind wir für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz werden in der gesamten Vorder- und Südpfalz verstärkt Präsenz zeigen. Vor allem an Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, sind wir für Sie da. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie die Polizistinnen und Polizisten gerne an. Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, führen wir ...

mehr