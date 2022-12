Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Silvester 2022

Präsidialbereich (ots)

Auch in der Silvesternacht sind wir für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Rheinpfalz werden in der gesamten Vorder- und Südpfalz verstärkt Präsenz zeigen. Vor allem an Orten, an denen traditionell viele Feiernde zusammenkommen, sind wir für Sie da. Wenn Sie Hilfe benötigen, sprechen Sie die Polizistinnen und Polizisten gerne an.

Damit alle auch nach dem Feiern wieder sicher nach Hause kommen, führen wir verstärkt Verkehrskontrollen durch. Denn wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere. Er begeht eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr Fahrzeug stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind.

Waren zu den vergangenen beiden Jahreswechseln der Verkauf von Feuerwerk und Böllern verboten, ist das in diesem Jahr wieder uneingeschränkt möglich. Tipps zum sicheren Umgang mit Silvesterfeuerwerk finden Sie in der Pressemeldung des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz unter https://s.rlp.de/0vxnS

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern einen schönen Jahreswechsel und einen guten sowie sicheren Start ins Jahr 2023.

