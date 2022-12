Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeibeamte beleidigt und bedroht

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (28.12.2022) wurde der Polizei Ludwigshafen gemeldet, dass ein 36-Jähriger in der Luitpoldstraße eine Eingangstür beschädigte. Der Mann konnte in der Nähe von Polizeikräften kontrolliert werden. Bei der Kontrolle war er derart aggressiv, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Er beleidigte und bedrohte die Polizisten und ließ sich nicht beruhigen. Da der 36-Jährige sich scheinbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Klinik verbracht.

