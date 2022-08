Polizei Gütersloh

POL-GT: Strafverfahren wegen Exhibitionismus - Polizei stellt 69-Jährigen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Zeugen meldeten der Polizei Gütersloh am frühen Samstagmorgen (06.08., 04.45 Uhr) einen verdächtigen Mann an der Seniorenunterkunft Am Bachschemm, welcher sich dort in schamverletzender Weise gezeigt hatte.

Die umgehend eingetroffenen Beamten konnten einen 69-jährigen Gütersloher im Nahbereich antreffen und stellten die Identität fest. Der Mann muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

