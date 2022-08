Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche an der Münsterstraße - Ermittler prüfen Tatzusammenhänge

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Die Kriminalpolizei Gütersloh ermittelt aktuell wegen zwei Wohnungseinbrüchen an der Münsterstraße und prüft hierbei mögliche Tatzusammenhänge.

Zunächst verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch (02.08. - 03.08.) Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/5288132). Am gestrigen frühen Donnerstagabend (04.08., 17.15 Uhr - 17.45 Uhr) dann der zweite Wohnungseinbruch an der Münsterstraße. Hier drang den derzeitigen Erkenntnissen nach ein Einbrecher über einen Balkon in eine Wohnung oberhalb eines Discount-Bekleidungsgeschäfts ein. Die Ermittlungen in der Wohnung ergaben, dass der Täter gezielt nach hochwertigen Kleidungsstücken gesucht hatte. Als die 51-jährige Bewohnerin zurückkehrte, ergriff der Einbrecher die Flucht. Hierbei setzte er ein Pfefferspray gegen die Frau ein und flüchtete über den Balkon und eine Feuertreppe auf ein angrenzendes Flachdach. Die Bewohnerin wurde nicht verletzt.

Weitere Zeugen konnten beobachten, dass der Einbrecher kurz darauf in einen Pkw mit einem Warendorfer Kennzeichen (WAF) stieg und zügig in unbekannte Richtung davonfuhr. Möglicherweise wurde der Pkw durch eine weitere Person gesteuert.

Der Einbrecher konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 1,80 Meter groß und kräftige Statur. Schwarze, bis zu den Ohren reichende und leicht gewellte Haare mit Mittelscheitel. Bekleidet war der Mann mit einem weißen T-Shirt, einer grauen Jogginghose und einer schwarzen Mund-Nase-Maske.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebenen Tatzeiträume an den Tatorten oder in deren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Wem ist in dem Zusammenhang die flüchtige Person oder ein Pkw mit Warendorfer Kennzeichen aufgefallen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell