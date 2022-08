Polizei Gütersloh

POL-GT: Exhibitionist am 25.07. 2022 in Langenberg - Zeugen gesucht

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Donnertag (25.07., 14.00 Uhr) zeigte sich ein bislang unbekannter Mann zwei Kindern gegenüber in schamverletztender Weise. Die zehnjährigen Kinder befuhren mit Fahrrädern die Lippstädter Straße, als sie einen Mann mit Motorroller bemerkten, welcher mittig auf der Straße stand und sich in entsprechend zeigte. Nach kurzer Zeit fuhr der Exhibitionist in Richtung Wellstraße weiter.

Der Mann war ca. 50 Jahre alt und trug einen schwarzen Pullover, eine graue Hose und einen schwarzen Motorradhelm. Zum Tatzeitpunkt sollen sich zwei weitere Frauen in der Nähe des Kreisverkehrs an der Lippstädter Straße befunden haben.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Mann machen? Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell