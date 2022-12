Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 221220 - 1460 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach Widerstand

Frankfurt (ots)

(th) In den frühen Morgenstunden des 20. Dezember 2022 kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Türstehern und einem Gast einer Diskothek in der Weißfrauenstraße. Durch die hinzugerufenen Polizeistreifen wurde dem Gast ein Platzverweis erteilt, welchem er zunächst auch nachkam.

Während des Aufenthalts der Polizisten vor Ort musste eine Frau in Gewahrsam genommen werden, nachdem sie sich gegenüber einem Taxifahrer aggressiv verhielt und einem Platzverweis nicht nachkam. Dies nahmen der zuvor des Platzes verwiesene Störer und der spätere Beschuldigte zum Anlass zurück vor die Diskothek zu kehren, und sich mit der Frau zu solidarisieren. Der bereits zuvor mit einem Platzverweis belegte Mann verhielt sich erneut sehr aggressiv gegenüber den Polizeibeamten, so dass auch er nun in Gewahrsam genommen werden musste. Dazu wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Damit war sein Begleiter offenbar nicht einverstanden. Er schlug mit der Faust einem Polizeibeamten gegen die Schulter und einer Polizeibeamtin in das Gesicht. Ein weiterer Polizeibeamter brachte den Beschuldigten zu Boden. Auch hier leistete der Beschuldigte Widerstand und verletzte dabei den Polizisten mit einem Flaschenöffner an der Hand.

Letztlich konnte der 35-Jährige festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell