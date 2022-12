POL-F: 221220 - 1457 Bundesautobahn 3: Fahrzeughehlerei

Frankfurt (ots) - (lo) Am Sonntagvormittag kam es aufgrund eines technischen Defektes auf der Bundesautobahn 3 zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 10:45 Uhr bemerkte die 55-jährige Autofahrerin, dass das Batteriesymbol ihres Peugeots aufleuchtete. Daraufhin hielt sie auf dem Seitenstreifen an und lief in den angrenzenden Wald um nach Hilfe zu suchen. Währenddessen geriet der Pkw ohne Fremdeinwirkung in Brand. Die ...

