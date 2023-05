Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: B 420 Unfall mit Verletzten

Odenbach (ots)

Am Mittwochmorgen, 24.05.2023, befuhr eine 33-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW-Touran die B 420 von Odenbach kommend in Fahrtrichtung Meisenheim. In einer Rechtskurve kam sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einer 50-jährigen Fahrzeugführerin welche die B 420 mit ihrem Opel Corsa in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aufgrund des Unfalls waren beide Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Beide Fahrzeugführerinnen sowie ein Beifahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Durch die vor Ort anwesenden Feuerwehren aus Lauterecken, Odenbach, Meisenheim und Callbach wurde die B 420 für ca. 50 Minuten gesperrt. |pilek

