POL-PDKL: Präsidialübergreifende Schwerverkehrskontrolle

Waldmohr, BAB 6 (ots)

Unter Beteiligung aller Schwerverkehrskontrolleinheiten aller Polizeipräsidien im Land wurde durch die Schwerverkehrsüberwachung des PP Westpfalz eine Großkontrolle des gewerblichen Güterverkehrs im Bereich der A 6 bei Waldmohr organisiert. Unterstützt wurde die Kontrolle durch Einsatzkräfte des Landespolizeipräsidiums des Saarlandes, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls (FKS), der SAM-Mainz (Systemabfallmanagement), SGD-Süd (Gewerbeaufsicht mit Fachabteilungen Sozialvorschriften und Gefahrgut) sowie der ZBS-Speyer. Insgesamt wurden 55 Beförderungseinheiten kontrolliert. In zehn Fällen musste aufgrund technischer Mängel bzw. nicht ordnungsgemäß gesicherter Ladung die Weiterfahrt untersagt werden. In acht Fällen wurde von den Fahrzeugführern eine Sicherheitsleistung einbehalten und drei Vermögensabschöpfungsverfahren nach dem Ordnungswidrigkeitenrecht eingeleitet. In 14 Fällen hat die FKS des Zolls weitere Ermittlungen und Überprüfungen in Bezug auf das Beschäftigungsverhältnis der betroffenen Fahrer eingeleitet.

