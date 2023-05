Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus auf Kinderspielplatz

Konken (ots)

Holzpfosten auf Kinderspielplatz herausgerissen. Nach bereits in jüngster Vergangenheit begangenem Vandalismus auf dem Kinderspielplatz in der Breitwies, wurde am Montagnachmittag erneut durch einen Zeugen weitere neue Beschädigungen gemeldet. Bislang unbekannte Täter hätten mehrere Holzpfosten aus dem Boden gerissen, beschädigt und anschließend in den nahegelegenen Bachlauf geworfen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell