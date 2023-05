Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Metalldiebstahl

Quirnbach (ots)

Metalldiebstahl von einer Baustelle. Am Montag, den 22.05.2023 zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr, entwendeten von einer Baustelle in der Hauptstraße drei unbekannte, männliche Personen diverses Altmetall. Zum Abtransport wurde ein grauer Van verwendet. Der Van entfernte sich in Richtung Glan-Münchweiler von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem Van nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 06381/919-0 bzw. per E-Mail unter: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell