Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Autofahrer nach Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Attendorn (ots)

Am Montag (27.03.2023) kam es auf der Repetalstraße in der Ortslage St.Claas um 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In einem Kurvenbereich kollidierten zwei Autos aus bislang unbekannter Ursache im Begegnungsverkehr. Die 20 und 51 Jahre alten Fahrzeugführer verletzten sich durch die Kollision leicht. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Feuerwehr beseitigte Verunreinigungen durch auslaufende Betriebsstoffe. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße in beide Fahrtrichtungen über die Dauer von etwa zwei Stunden gesperrt.

