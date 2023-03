POL-OE: Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lennestadt (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (24.03.2023) und Montag (27.03.2023) haben unbekannte Täter versucht, in einen Kindergarten in der Straße "An der Schmiede" einzubrechen. An mehreren Fenstern und Türen konnten Beschädigungen durch Hebelversuche festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 ...

