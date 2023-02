Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) KORREKTUR

Deggingen - Bierflasche vom Umzugswagen trifft Passant.

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 17.30 Uhr, mussten die Rettungskräfte in die Hauptstraße ausrücken. Von einem Umzugswagen kam eine Bierflasche geflogen und traf einen Zuschauer am Kopf. Dadurch erlitt der Passant eine Kopfplatzwunde und musste medizinisch versorgt werden. Er kam in ein Krankenhaus. Der in Frage kommende Wagen konnte festgestellt werden. Keiner der auf dem Wagen befindlichen Personen wollte den Wurf ausgeführt haben. Ein für den Festwagen verantwortlicher Zeuge konnte bislang nicht vernommen werden, da dieser deutlich alkoholisiert war. Das Polizeirevier Geislingen (07331/93270) ermittelt in diesem Fall und sucht Zeugen, die nähere Angaben zum Flaschenwurf machen können.

