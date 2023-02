Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - 53-Jähriger muss seinen Führerschein abgeben

Bei Polizeikontrolle wird Alkoholgeruch festgestellt

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr am Samstag befuhr eine Streife der Riedlinger Polizei die Buchauer Straße in Richtung Sattenbeuren. Hierbei wurde ein VW angehalten, um eine allgemeine Verkehrskontrolle durchzuführen. Während der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 53-Jährige Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Ein Atemtest bestätigte den Verdacht. Der Wert war so hoch, dass dem Fahrer in einer Klinik Blut abgenommen wurde. Außerdem musste er seinen Führerschein abgeben. Der 53-jährige sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr entgegen.

